Van het verdedigen van kastelen tot naalden in je bier: Diepenheimse Schutterij schrijft 100 jaar geschiedenis (maar eigenlijk is het langer)

Dat de Schutterij nog altijd diepgeworteld is in het Stedeke blijkt uit het het ledenaantal van de vereniging: 1100 op een inwoneraantal van 2700 in Diepenheim. „Allemaal 16-plussers. Wie lid wil worden moet in Diepenheim wonen. Wie verhuist kan lid blijven, maar wie opzegt en weer lid wil worden vangt bot. Doar is veur ’n Deepsen gin woord Fraans bie”, aldus Henk Dreteler. Samen met bestuurslid Ton Floor en erevoorzitter Gerrit Bonke vertelt hij graag over de geschiedenis van de Diepenheimse Schutterij.