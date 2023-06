Van Metallica tot Henk Wijngaard; bij gitaarleraar Mark komt er geen notenbalk aan te pas

Wie een instrument heeft leren spelen, zal het zich vast nog kunnen herinneren. Het begon allemaal met noten lezen en de eerste melodieën leren spelen op een klokkenspel of blokfluit. Mark Journée slaat die stappen over. Op de tafel in zijn woning in Denekamp liggen drie lesboeken. Hij heeft ze zelf ontwikkeld op basis van gitaartabs, een bestaande vorm van muzieknotatie. Wat opvalt, is er dat geen enkele notenbalk aan te pas komt. Hij moet eerlijk bekennen, hij is er zelf ook geen ster in. „Ik heb in een ver verleden wel noten leren lezen, maar ik heb er nu wel moeite mee”, zegt de jonge ondernemer. „Het is behoorlijk verwaterd.”