Van straf op de gang naar eindexamen doen in derde (!) leerjaar is prestatie van Mike (14) uit Tilligte

Droom komt uit voor Rick: hij heeft nu echt zijn eigen toprestau­rant in Twente

Hij is er al sinds het begin niet weg te denken, maar nu kan Rick Blanken restaurant Ledeboer in Almelo zijn eigen tent noemen. De chef-kok uit Rossum is nu volledig eigenaar van de horecagelegenheid, die hoog aangeschreven staat bij Michelin en andere culinaire kenners.