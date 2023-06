Vandaag lekker weer in Hengelo

Met Groothuis heeft Ootmarsum meer dan alleen een schilders­be­drijf in huis: ‘Na dit feest kunnen we weer even vooruit’

In 1923 begon opa Eef Groothuis na zijn militaire dienstplicht een klein schildersbedrijf in Vasse. Honderd jaar later is Groothuis Schilderwerken en Kitmontage, inmiddels verhuisd naar Ootmarsum, uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met zo’n 25 werknemers. „Opa deelde nog sigaretten uit aan de grote klanten.”