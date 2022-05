Veel dode vissen in Twentse beken en vijvers

ALMELO/HENGELO/VRIEZENVEEN - Op diverse plekken in Twente is sprake van vissterfte, waarschijnlijk door zuurstofgebrek in het water. Waterschap Vechtstromen meldt dode vissen in het gebied tussen de Mariastuw en de Almelose Aa, maar er zijn ook meldingen vanuit Vriezenveen en Hengelo.

Naar aanleiding van de meldingen van grote aantallen dode vissen zijn door het waterschap op meerdere plekken in de Almelose Aa, van de Mariastuw tot aan stad Almelo, metingen gedaan en blijkt het zuurstofgehalte te laag te zijn. Oorzaak is volgens het waterschap een ‘vuilprop in het water’.

Die vuilprop is ontstaan door hevige regenbuien van de afgelopen dagen, waardoor het vuil is meegevoerd in het water. Het waterschap probeert het water zoveel mogelijk te verdunnen, door extra water in de beek te laten stromen. Daarnaast wordt er gekeken of het nodig is om een beluchter te plaatsen om het zuurstofgehalte in het water nog verder te verhogen.

Beluchters plaatsen

Ook op andere plekken in Twente worden beluchters geplaatst. Afgelopen week was er ook al sprake van vissterfte in de vijver aan de Schout Doddestraat in Vriezenveen. Een beluchter leidde daar nog niet tot de gewenste verbetering. Vechtstromen onderzoekt nu samen met Sportvisserij Oost-Nederland of er misschien sprake is van bijvoorbeeld een parasiet. Ook in een vijver aan de Woolderesweg in Hengelo drijven honderden dode vissen.

Vechtstromen zegt dat het de komende dagen controles blijft uitvoeren. „Indien nodig nemen wij meer maatregelen. Zodra het zuurstofgehalte weer goed is, houden we weer zoveel mogelijk het water in het gebied zelf vast. Zo worden omliggende gronden van voldoende water voorzien passend bij de huidige weersomstandigheden”

Vechtstromen vraagt mensen die vissterfte waarnemen, dit te melden via telefoonnummer 088-220 3333.