Verbouwing van De Ontmoeting kan in oktober beginnen: Hengeloos paviljoen straks hele jaar te exploiteren

Annie Schreijer over brief Eurocommis­sa­ris aan Nederland over stikstof: onbegrijpe­lijk en onbeschoft

Annie Schreijer heeft geen goed woord over voor de brief uit Brussel over de Nederlandse stikstofaanpak. De Europarlementariër uit Hengevelde noemt het ‘onbegrijpelijk en onbeschoft’. In de brief staan strengere normen voor de stikstofdoelen dan Nederland nastreeft.