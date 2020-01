Verdachte V. groette na moord op Chantal de Vries een bekende: ‘Willen weten wie’

De groet vond plaats rond 02.00 uur en was in de omgeving van de Weideweg, zegt woordvoerster Chantal Westerhoff. „De verdachte is op dat moment aan het bellen, maar we zien op beelden dat hij iemand groet. Naar die persoon zijn we natuurlijk op zoek.”

Nieuwe zoektocht naar de trui

Bezoekers van bar De Nul gezocht

Kort voor de moord in de kerstnacht bezocht Wim V. bar De Nul aan de Beekstraat in Hengelo. Dat blijkt ook uit een bericht op Facebook, dat hij kort voor het fatale incident plaatste. „We zijn daarom op zoek naar mensen die daar ook zijn geweest, met name in de periode 00.30 tot 01.30 uur. Zij hebben mogelijk met de verdachte gesproken, maar ook als ze dat niet zo is willen we toch graag met getuigen spreken. Ben je in de Kerstnacht bij De Nul geweest, meld je dan bij de politie.”