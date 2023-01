‘Verdachte van schietincident in Enschede was getuige in zaak viervoudige moord’

De verdachte in deze zaak, Stephan D., zit nog in voorarrest. Zijn naam kwam ook al zijdelings voorbij in viervoudige moordzaak in Enschede van november 2018. „Hij is gehoord als getuige", vertelt Erwin. „In de gevangenis in Almelo heeft hij één van de daders leren kennen en hij was de huisbaas van een slachtoffer van die viervoudige moord.”