Vereniging Behoud Twekkelo vecht vergunning zonnepark aan: ‘Het was voor 10 jaar, nu wordt het 25’

nieuwsupdate Het leven als een dominospel: een weekje Hengelo, Borne en Hof Twente

HENGELO/BORNE/DELDEN - Het leven is als domino. Als alles om je heen omvalt, is het verdraaid moeilijk om overeind te blijven. Het is veel makkelijker om je er bij neer te leggen. Maar je kunt ook de schoonheid van het vallen zien, opstaan en bouwen aan nog iets mooiers. Een weekje Hengelo, Borne en Hof van Twente.

11 juni