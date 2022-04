Vergunning veel te laat aangevraagd, Paasparty Deurningen gaat niet door: ‘Het was onmogelijk’

Een palmboom om het vakantiege­voel nog even vast te houden: Tropic Trees uit Hengelo profiteert ervan

HENGELO - Hugo Breukers liet de modebranche voor wat die was. Zijn eigen palmboompje in de tuin kon hij drie keer verkopen. ,,Dat moest wel handel zijn.” Zo ontstond Tropic Trees in Hengelo.

8 april