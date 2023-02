Vergunning verleend, ontwikkelaar kan aan de slag met oude bieb Hengelo: ‘Voorzichtig begin werkzaamheden op korte termijn’

Explosie van geweld in Hengelose binnenstad: ‘Ik vond het laf dat hij wegrende’, verklaart de verdachte (22)

Geschokt zien omstanders op 31 augustus 2021 hoe een man uit Engeland met grof geweld wordt getrapt door twee jongemannen in het centrum van Hengelo. Ze horen niet alleen hoe de op straat liggende man smeekt het geweld te stoppen, maar ook de luide knak waarmee zijn been in meerdere stukken breekt.