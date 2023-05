Verharding, drugslabs en cybercriminaliteit: Hof van Twente verdubbelt aantal handhavers

Echtpaar Henny (76) en Feniks (80) 100 jaar achter de knoppen van de Overijssel­se Ziekenom­roep: ‘We laten de omroep niet in de steek’

Zij presenteert graag, hij werkt graag met zijn handen. Samen zetten ze zich al jaren als vrijwilligers in voor de Overijsselse Ziekenomroep (OZO) in Nijverdal. Bij elkaar opgeteld zijn Feniks (80) en Henny (76) Greevink-Stokvis honderd jaar actief voor de OZO. „We laten de omroep niet in de steek. Trouwens: we vinden dit nog veel te leuk.”