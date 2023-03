‘Verkiezingsuitslag leidt nu al tot paniek in politiek Den Haag’

Paniek in Den Haag

Nog geen 24 uur na de enorme verkiezingszege van de BBB slaat in Den Haag de paniek toe. Teletekst meldt dat op het Ministerie van Landbouw al wordt nagedacht over wijziging van het stikstofbeleid. Men wil een denkpauze ingelasten. Ook denkt men over coalities met de BBB in de provincies. Het bericht van teletekst is enigszins verwarrend, want coalities in de Provinciale Staten worden niet in Den Haag gevormd.

Uitkoop van boeren wordt mogelijk uitgesteld. Het kunnen niet de ambtenaren van het ministerie van Landbouw zijn, die de politiek bepalen. Dat doet de minister. De minister moet in paniek geraakt zijn. De minister-president wijst er in zijn wanhoop op, dat de regeringscoalitie nog steeds over een meerderheid in de Tweede Kamer beschikt. Die meerderheid is zo klein, dat hij voor iedere belangrijke wet of maatregel steun bij de oppositie moet zoeken. Een armzalige vertoning.

Edward P. Woldendorp, Almelo

Bestuurlijk talent

In het hoofdredactioneel commentaar op 16 maart wordt geschreven dat traditionele partijen vaak een kweekvijver zijn van bestuurlijk talent. Opmerkelijk. Want uit een enquête van Ipsos (getoond tijdens de uitzending over de verkiezingen op NPO1) blijkt dat niet het klimaat, migratie of stikstof de grootste reden was om op BBB te stemmen. Maar onbekwaamheid van ministers. Tubantia schrijft dat juist de partijen die meeregeren er altijd in slagen om bestuurlijk talent te leveren voor tal van posities. De kiezer denkt daar blijkbaar heel anders over!

B. Kuipers, Borne

Oplossingen

Zo, die hobbel is weer genomen. Er is weer veel beloofd. Veel beloven en weinig geven, doet een gek in vreugde leven. De BBB wil het anders doen, zegt ze. Maar hoe? Een oplossing geeft die partij niet. En toch moeten we ons klimaat weer op rust krijgen. Linksom of rechtsom. Daaraan ontkomt ook de BBB niet. Ook zij moet maatregelen nemen. Ik vrees dat de BBB met de billen bloot moet en zal ervaren wat ook Baudet met FvD heeft ondervonden. We zien wel over twee jaar bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer hoe dat afloopt.

Jan Kottink, Hengelo