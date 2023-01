Verliefde Rémon wil graag zijn Marokkaanse meisje laten zien in Noord Deurningen, ‘maar waar is ze nou?’

Hengelose politicus en docent Toos Grol overleden

Voormalig docent en politicus Toos Grol-Overling is donderdag in haar woonplaats Deventer op 91-jarige leeftijd overleden. Ze heeft in deze regio aan vele honderden jongeren les gegeven aan de sociale academies in Hengelo en Enschede en later ook aan het conservatorium in Enschede.

14 januari