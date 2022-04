Verslaafde Hengelose huurder moet huis uit

Vochtpro­bleem in Hengelose huizen wordt na vele, vele jaren opgelost: ‘Het rook altijd wat muf en het voelde kil aan in huis’

HENGELO - Het probleem ontstond in 1947 bij de bouw van de huizen. De klachten over vocht kwamen decennia later. Nog later, na veel gekissebis, werd de kern van het probleem ontdekt. En nu wordt er ingegrepen. Grondig. En daar zit niet elke bewoner van de 82 woningen in ’t Kotte op te wachten.

