Verstoppen achter een koffiekopje, dat lukt in de nieuwe praktijk in Borne van kindercoach Auke niet

Het gebeurde in Utrecht. Tien jaar geleden alweer. Ze studeerde er aan de pedagogische academie (pabo) en werd op een rotonde van haar fiets gereden. „Ik wilde opstaan, maar dat ging niet.” De thans 30-jarige Hengelose bleek haar rug te hebben gebroken. Ze kwam in een rolstoel. „Het ergste van een gebroken rug is dat je die van de buitenkant niet kunt zien.”