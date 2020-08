Verwarde man springt van dak eetcafé in Hengelose binnenstad: ‘Een vreselijk gezicht’

Brute beroving in woning Hengelo, dader (23) 4 jaar achter de tralies

11 augustus HENGELO/ALMELO - De rechtbank in Almelo heeft Nino C. (23) veroordeeld tot 4 jaar cel wegens een brute beroving in een woning aan de Dennenbosweg in Hengelo. C. was op dat moment nog niet lang op vrije voeten na een lange celstraf en bewoonde een kamer in de woning in het kader van zijn terugkeer in de maatschappij.