Verzamelaars onder elkaar tijdens postzegelbeurs in Hengelo: ‘Ik hoop op nummertje 49’

Hengelose fractiever­te­gen­woor­di­ger Jim ter Braak (18) na beledigen­de tweet over VVD’er Sophie Hermans op matje geroepen

HENGELO - Fractievertegenwoordiger van Lokaal Hengelo Jim ter Braak is door zijn fractievoorzitter Glenn Dedecker op het matje geroepen om zich te verantwoorden voor een beledigende tweet ten aanzien van VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans in de Tweede Kamer. Daarin schrijft Ter Braak: ‘Sophie Hermans is zo inhoudsloos. Johan Derksen zou er zo vier kaarsen in kunnen steken’.

15 november