Verzet wordt gehoord: geen flexwoningen in de Bornsche Maten

Hof van Twente doneert een euro per inwoner aan slachtof­fers van de aardbevin­gen in Turkije en Syrië

De gemeenteraad heeft besloten om 1 euro per inwoner beschikbaar te stellen voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië. Het geld wordt in samenspraak met de lokale Turkse en Syrische gemeenschap besteed.