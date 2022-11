Vier jaar celstraf geëist tegen Hengeloër B. (36) die bejaarde hartpatiënt (80) overvalt en ontvoert

Theater­groep KamaK uit Hengelo verovert Amsterdam­se harten met film ‘die binnenkomt’

HENGELO/AMSTERDAM - Theatergroep KamaK beleeft sprookje op sprookje. Vrijdag debuteerden de verstandelijk beperkte acteurs in radioshow De Nieuws BV. Een dag later ging ‘hun’ documentaire Inside my heart in première in Amsterdam. Die film maakt ook nog eens kans op een prijs. Volle bak voor KamaK.

11:01