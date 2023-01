Vier tassen vol lege wijnflessen: we hebben ons mateloos laten gaan

column Een plek om rustig te vertrekken. Hengelo heeft er twee, Borne verdient er ook een

HENGELO/BORNE - Iedereen wil het. Veel is er ook niet voor nodig. Een plek om in alle rust te vertrekken als de tijd gekomen is. Het liefst met iemand die je een stukje op weg helpt. Hoe moeilijk kan het zijn om daar een plekje voor te vinden?

1 januari