Vlag halfstok in Enschede, Hengelo en Almelo voor slachtoffers aardbevingen

Burgemeester Roelof Bleker van Enschede stond aan het begin van de gemeenteraadsvergadering een moment stil bij de slachtoffers van de twee aardbevingen in Turkije en Syrië. Hij zegt mee te leven met de Enschedeërs van Turkse en Syrische afkomst. Velen van hen weten niet hoe het is met hun vrienden en familieleden in het getroffen gebied en zoeken overal informatie. Bij de aardbeving in het zuiden van Turkije en in Syrië zijn in de nacht van zondag op maandag en maandagmorgen duizenden mensen omgekomen.