Volksfeesten Oele komt op 103de editie met ‘compleet festival’

Hengeloos plantsoen valt ten prooi aan vernieling en verromme­ling: ‘Er is totaal geen handhaving daar’

HENGELO - In het Prins Bernhardplantsoen blijft veel rommel achter en er wordt veel vernield. „Het is een parel midden in onze steeds mooier wordende stad, maar het lijkt erop alsof we strenger moeten zijn als we dit zo willen houden.”

15 augustus