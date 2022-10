Voor de Franciscus, nu eens een kerk die niet sluit maar opent, komt de kardinaal graag naar Hengelo

HENGELO - Kardinaal Wim Eijk maakt zich op voor een retourtje Utrecht-Hengelo. Eijk zegent op 9 oktober de Hengelose Franciscuskerk in. De dag ervoor houdt de kerk een open dag. ,,De kardinaal is blij dat er nu eens een kerk opengaat.”

Bestuurslid Ben van den Berg van Parochie De Goede Herder heeft het over de ‘finishing touch’. Op een haar na is de Franciscuskerk klaar voor de toekomst. ,,Zo hebben we er onlangs 250 stoelen in gezet.” De ombouw en inrichting van de voormalige protestantse Bethelkerk nam driekwart jaar in beslag. Van den Berg noemt het ‘een mijlpaal voor katholiek Hengelo’.

Quote Laten we wel wezen: steeds meer kerken gaan dicht. De Franciscus­kerk gaat juist open Ben van den Berg, Parochie De Goede Herder

Metamorfose in twee delen

De werkzaamheden zijn in twee fasen uitgevoerd. ,,Want de diensten moesten wel doorgaan.” De kerk is het nieuwe onderkomen van de geloofsgemeenschappen van de gewezen Raphaël-Exoduskerk en de afgebrande Moeder Teresakerk. De Franciscus heeft een lik verf, een opknapbeurt en dus een katholieke signatuur gekregen. De kerkklokken zijn gerestaureerd, de klokkenstoel is vernieuwd, het altaar en doopvont zijn opnieuw ingericht. De ingang is ook verplaatst. In de kelder is een ruimte voor jongeren gekomen.

Kardinaal in de startblokken

De aankoop en verbouw van de kerk kostte alles bij elkaar zo’n drie miljoen euro. Het wachten is nu op kardinaal Eijk, voor de inzegening. Eijk reist op 9 oktober naar Hengelo af. Die bijeenkomst is alleen voor genodigden. Een dag eerder heeft de Franciscus van 9.30 tot 12.00 uur een open dag. Van den Berg: ,,Kardinaal Eijk is graag bereid hier de inzegening te doen. Zo gek is dat ook niet. Laten we wel wezen: steeds meer kerken gaan dicht. De Franciscuskerk gaat juist open.”

Volledig scherm De Franciscuskerk. Vernoemd naar Franciscus van Assisi, de heilige die volgens de mare met dieren kon praten. © Tim Nijhof