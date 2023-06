Voor de tweede dag op rij is het raak: brandweer rukt uit voor bosbrand bij Delden

Bijna een jaar na dodelijke aanrijding gaat het weer mis op Oldenzaal­se­straat: ‘Het is verschrik­ke­lijk wat er is gebeurd’

Een minderjarige fietsster uit Hengelo is dinsdagmorgen zwaargewond geraakt bij een ongeluk met een personenauto aan de Oldenzaalsestraat in haar woonplaats. Het meisje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op dezelfde plek waar vorig jaar de 14-jarige Helena bij een soortgelijk ongeluk om het leven kwam.