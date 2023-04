Voor Ridder Debby uit Hengelo is haar onderscheiding vooral erkenning na 16 jaar kei- en keihard werken

Huurverla­ging per 1 juli voor vele duizenden inwoners met laag inkomen

Mensen in een sociale huurwoning en een inkomen tot 120 procent van het minimumloon kunnen per 1 juli rekenen op een huurverlaging. De maandelijkse huurprijs gaat dan voor bijna 9000 huurders in Enschede en Haaksbergen omlaag naar 575 euro.