Voorzitter Bert Otten van ‘Paradiso van het Oosten’ stapt over naar De Slinger: ‘Metropool is van iedereen, dat moet je koesteren’

Het ongekende succes van ‘dominee’ Daals in Hengelo

Hij begon vrij laat met zijn campagne voor de verkiezingen. En dan vooral via social media. Niet eens heel openlijk. Lijsttrekker Han Daals van BurgerBelangen moet wel een fenomeen zijn, dat hij nu met zijn partij in één klap zeven zetels in de gemeenteraad heeft behaald. En daarmee de grootste partij in de raad is geworden. Daals mag straks met formeren beginnen. Niemand anders! Wie had dat verwacht?

19 maart