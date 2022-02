Vrachtwagen geschaard op afrit A35 bij Hengelo

Strafrech­ter spreekt zijn verbazing uit: ‘Lijkt wel wedstrijd­je armpje drukken tussen Nobian en Staatstoe­zicht’

ZWOLLE/HENGELO – De in 2016 gemelde geruchtmakende lekkage van boorput 335 aan de Zwartevennenweg in Enschede leek met een sisser af te lopen. Maar nu bemoeit justitie zich ermee en zit zoutproducent Nobian in het verdachtenbankje. „Nobian houdt kaarten tegen de borst.”

31 januari