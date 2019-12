Vrouw doodgestoken in Hengelo, 27-jarige verdachte opgepakt

Video/UpdateHENGELO - Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gekomen na te zijn neergestoken aan de Hampshire in Hengelo. De politie trof de levenloze vrouw rond 02.00 uur midden op straat aan. Er is een groot onderzoek gestart, een 27-jarige man uit Hengelo is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood

De steekpartij aan de Hampshire, net buiten het Hengelose centrum, werd rond 02.00 uur gemeld bij de politie die gelijk ter plaatse ging. Eenmaal daar troffen ze de levenloze vrouw midden op straat aan. Omstanders hebben nog geprobeerd eerste hulp te verlenen voordat ze de politie hebben ingeschakeld.

De doodgestoken vrouw lag tussen het portiek van een appartementencomplex en de parkeerplaats. Er is gelijk begonnen met een groot onderzoek. De omgeving is afgezet. De politie is in de loop van de woensdagochtend gestart met een buurtonderzoek. De politie heeft een vermoeden over de identiteit van het slachtoffer, maar moet deze nog definitief zien te bevestigen.

Een 27-jarige man uit Hengelo is woensdagochtend opgepakt aan de Jozef Israëlsstraat. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

Buurtbewoners: ‘Niks gehoord’

Volledig scherm Politieonderzoek aan de Hampshire. © Pim Lindeman Rondom de plek aan de Hampshire zijn grote witte schermen geplaatst. Onder de witte tent staat een auto. Het onderzoek gaat vermoedelijk de hele woensdag nog door. Buurtbewoners die hun auto op de plek hebben geparkeerd kunnen er momenteel niet bij.



Buurtbewoners rondom de plek zeggen niks te hebben gehoord op het vermoedelijke moment van de steekpartij. Een buurman die tegenover de plek woont laat weten: “Ik ging om 01.00 uur naar bed, maar heb vannacht niets gehoord.” Voor de zekerheid kijkt hij even in zijn afvalcontainers, die voor de voordeur staan. “Voor hetzelfde geld is er iets in gegooid.”

Getuigenoproep

De politie heeft ook een getuigenoproep gedaan naar aanleiding van het steekincident. Specifiek wordt gezocht naar mensen die kleding of andere voorwerpen hebben gezien of gevonden in de omgeving van de Hampshire. “Het kan zijn dat de verdachte op zijn vlucht zich heeft ontdaan van kleding of andere voorwerpen”, schrijft de politie in een persbericht. “We hopen dat de vinders ervan contact op nemen zodat alle bijzonderheden in de omgeving van Hampshire, Bankastraat, Troelstrastraat, Weideweg of Jozef Israëlsstraat kunnen worden vastgelegd voor nader onderzoek.”

Drukte in de stad

Vanwege de traditionele viering van kerstmiddag was het de hele dinsdagmiddag en dinsdagavond druk in het centrum van Hengelo en rondom de Hampshire. De route wordt vaak gebruikt door uitgaanspubliek als verbinding tussen de binnenstad en de wijken aan de kant van Borne. Volgens een buurtbewoonster was het ook dinsdagmiddag-en avond erg druk in de buurt vanwege kerstmiddag. Dat feest is volgens de politie Hengelo zonder noemenswaardige incidenten verlopen in de binnenstad.

Buurtbewoners van de Hampshire ontwaken in de loop van de woensdagochtend langzaam, waardoor steeds meer mensen een kijkje komen nemen op de plaats waar de vrouw is gevonden. Vooralsnog zegt geen van de bewoners iets te hebben gehoord afgelopen nacht, al hoorde één iemand wel een flinke knal: ‘Maar dat kan ook vuurwerk zijn geweest.’

Volledig scherm Politie aan de Hampshire in Hengelo waar afgelopen nacht een vrouw is doodgestoken. © Jack Huygens / News United