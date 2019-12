Vrouw doodgestoken in Hengelo, man gearresteerd

De doodgestoken vrouw lag tussen het portiek van een appartementencomplex en de parkeerplaats. Er is gelijk begonnen met een groot onderzoek. De omgeving is afgezet. De politie is in de loop van de woensdagochtend gestart met een buurtonderzoek.

Aanhouding

Rondom de plek aan de Hampshire zijn grote witte schermen geplaatst. Onder de witte tent staat een auto. Het onderzoek gaat vermoedelijk de hele woensdag nog door. Buurtbewoners die hun auto op de plek hebben geparkeerd kunnen er momenteel niet bij. Buurtbewoners rondom de plek zeggen niks te hebben gehoord op het vermoedelijke moment van de steekpartij. Een buurman die tegenover de plek woont laat weten: “Ik ging om 01.00 uur naar bed, maar heb vannacht niets gehoord.” Voor de zekerheid kijkt hij even in zijn afvalcontainers, die voor de voordeur staan. “Voor hetzelfde geld is er iets in gegooid.”

Getuigenoproep

De politie heeft ook een getuigenoproep gedaan naar aanleiding van het steekincident. Specifiek wordt gezocht naar mensen die kleding of andere voorwerpen hebben gezien of gevonden in de omgeving van de Hampshire.



Vanwege de traditionele viering van kerstmiddag was het de hele dinsdagmiddag en dinsdagavond druk in het centrum van Hengelo en rondom de Hampshire. De route wordt vaak gebruikt door uitgaanspubliek als verbinding tussen de binnenstad en de wijken aan de kant van Borne. Volgens een buurtbewoonster was het ook dinsdagmiddag-en avond erg druk in de buurt vanwege kerstmiddag. Dat feest is volgens de politie Hengelo zonder noemenswaardige incidenten verlopen in de binnenstad.