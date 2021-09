Vrouwen beschuldigen supermarktbaas in Hengelo van ongewenste aanrakingen: ‘Stond slechts dicht in de buurt’

Een ‘echte’ winkel beginnen? Jenny (56) waagt de sprong en opent in Hengelo een stoffen­zaak

10:30 HENGELO - Vrienden en familie waren niet enthousiast. Want wie begint er in deze tijd een nieuwe, fysieke winkel? En dan niet in de binnenstad van Hengelo maar in een buitenwijk. Jenny Knol (56) waagt de sprong. Aan de Oude Postweg runt ze nu een stoffenwinkel, Dekkers Stoffen.