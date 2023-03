Vuil storten blijft ook in toekomst nog mogelijk op Elhorst-Vloedbelt in Zenderen

Hoewel de hoeveelheid gestort afval gestaag afneemt en er binnenkort wordt begonnen met de aanleg van een (tijdelijk) zonnepark, behoudt Elhorst-Vloedbelt de bestemming afvalverwerking. Volgens Overijssel en Twence is niet uit te sluiten dat vuil storten in Zenderen toch nodig blijft.

Borne was net als omwonenden altijd al tegen de vuilstort tussen Zenderen en Almelo. Toen de hoeveelheid afval alsmaar minder werd en Twence bekend maakte om een deel van de locatie te gebruiken als zonnepark, zag de gemeenteraad dat als een mooie gelegenheid om de bestemming afvalverwerking er voorgoed vanaf te halen.

Borne krijgt nul op het rekest

In opdracht van de raad zijn burgemeester en wethouders van Borne het gesprek daarover aangegaan met provincie en de afvalverwerker. Nu moeten zij antwoorden dat het er niet in zit. Maar er is ook goed nieuws: rond 2028 stopt het storten van afval op het enige stukje Elhorst-Vloedbelt waar dat nu nog gebeurt. Maar Overijssel en Twence kunnen niet uitsluiten dat er in de toekomst toch weer een stortlocatie nodig zal zijn.

Achtervang bij calamiteiten

Ook al is de hoeveelheid te storten afval al jaren flink aan het dalen, sinds vuil verbranden geldt als aangewezen manier om afval te verwerken en er in Hengelo een verbrandingsinstallatie in gebruik werd genomen. Dat is ook de reden dat Twence in Zenderen binnenkort begint met het leggen van zonnepanelen.

Maar uit nieuw onderzoek is gebleken dat er binnen twaalf tot achttien jaar geen stortlocatie meer beschikbaar is in Nederland. Bovendien bleek na de Vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de uitval van enkele verbrandingslijnen in Amsterdam in 2018 dat er soms acuut extra stortlocaties nodig zijn.