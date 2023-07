Vuilniswagens van Twente Milieu botsen op elkaar in Goor

Gerard woonde in een hol in de grond bij Buurse en werd overreden, nu is hij een inspiratie­bron

Voor een kunstmanifestatie over recht en onrecht in Delden bouwde Meg Mercx haar eigen huis na in hout. Inspiratiebron was haar oudoom ‘Kielgraads’, een dakloze zwerver zonder huis uit de jaren 30. „Wonen is een recht, laten we dat nooit vergeten.”