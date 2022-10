Waar blijven toch die kunstwerken in het centrum van Hengelo?

Over de rode loper in Amsterdam: Hengelose theater­groep KamaK haalt het IDFA Festival

HENGELO - Een groter compliment kan KamaK niet krijgen. De theatergroep voor verstandelijk gehandicapte acteurs mag naar Amsterdam. De docu Het zit in mijn hart over de Kamak-voorstelling Furia is genomineerd voor een prijs op documentairefestival IDFA.

16 oktober