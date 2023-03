‘Waarbekenweg Hengelo wordt onleefbaar met kamerbewoning’

Het is goed mis in de Waarbekenweg, in het gedeelte tussen de Enschedesestraat en het Muizentunneltje. De eigenaar van een pand in die straat heeft bij de gemeente vergunning gekregen om zijn huis te verbouwen voor kamerbewoning. In het verleden was het een bedrijfspand. Na een verbouwing zijn er acht kamers in het pand. Per vier kamers komen er faciliteiten als een keukenblok en douche en toilet.