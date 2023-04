Waarom ambitieuze jongeren als Sophie (28) Hengelo verruilen voor Randstad: ‘Schrik wel van huurprijzen’

Sophie is 28 jaar, woont in Oud-West en werkt als junior manager bij Deloitte. Als het even kan, reist ze eens per maand met de trein naar Twente. Deur tot deur is ze zeker 2,5 uur onderweg. Hier brengt ze tijd door met familie en vrienden. Hengelo voelt nog altijd als thuis, toch moet ze er nu niet aan denken terug te keren naar haar roots.