Waarom deze bekende ondernemer (63) uit Oldenzaal geen geheimen heeft

Geboren en getogen in Oldenzaal, sinds acht jaar met zijn Gerda woonachtig in Rossum. En onlangs is een fonkelnieuw huis in het Spaanse Pilar de la Horadada opgeleverd. Maar deze streek verlaten, dat doet Alex Roord nooit. „Ik ben verknocht aan Twente, aan Oldenzaal en aan Rossum. Hier heb ik mijn familie en mijn vrienden, hier kom ik altijd weer terug”, zegt hij in zijn zaak aan de Nijverheidstraat. De oldtimer brandweerauto staat in de zon te stralen om zich met de nieuwe eigenaar op de gevoelige plaat vast te laten leggen, maar eerst nog even een aantal vragen beantwoorden.