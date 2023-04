Waarom Monique Wilmer uit Borne haar debuutbundel schreef

Persoonlij­ke verhalen van vermoorde Joodse inwoners uit Goor straks ter plekke te lezen op je mobiel

De Stichting Stolpersteine Goor onderzoekt of het mogelijk is om de Stolpersteine die in Goor liggen te voorzien van een QR-code. Met die code kunnen mensen met behulp van hun telefoon informatie krijgen over de Joodse slachtoffers die met de stenen worden herdacht.