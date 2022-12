Waarschuwing voor Borne, Delden en Deurningen: Hengelo maakt zich op voor een schaalsprong!

Marieke Mentink uit Deurningen is Bouwvrouw van het Jaar: op kantoor nu 1 op de 5 werknemers vrouw

HENGELO - Marieke Mentink uit Deurningen is 37 jaar, maar kan nu al bogen op een bijzondere loopbaan in de bouw. Ze tilde bij Dura Vermeer in Hengelo de projectontwikkeling van de grond en zorgde er voor meer diversiteit in de projectteams. Deze week werd ze uitgeroepen tot Bouwvrouw van het Jaar.

25 november