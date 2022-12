Wandel- en fietsroutes door heel Twente: ‘De mogelijkheden zijn oneindig’

Hengelose Ma­rie-Josée Eenkhoorn heeft in Portugal ontroerend weerzien met het orgel van haar vader

In een klein pittoresk dorpje in de omgeving van Lissabon heeft de Hengelose Marie-Josée Eenkhoorn een ontroerend weerzien gehad met het orgel van haar vader. 15 jaar geleden werd het na zijn overlijden vanuit Hengelo naar Portugal verscheept. „Het was een leuke, warme ervaring”, zegt ze.

24 november