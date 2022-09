Was het een vergismoord in 1997? In vijf afleveringen op zoek naar antwoorden in De Zaak Beckum

Ondertussen | Met video Woods Eatery in Hengelo is terug, en dit zijn de nieuwe plannen: ‘We gaan gasten verrassen!’

HENGELO -Woods Eatery in Hengelo gooit het met intieme diners en verrassingsmenu’s over een andere boeg. Omdat het personeelstekort in de horeca dwingt tot ‘omdenken’, maar bovenal omdat er nog veel meer te ontdekken valt in de (plantaardige) keuken. „Dit blijft gewoon een plek waar je ontzettend lekker vegan kan eten. Of met een een stukje vlees of vis natuurlijk, we dwingen niemand!”

