Wat de plannen van Oranje Furniture Care aan de A1 in Oldenzaal zijn? Directeur Izaäk Veerman houdt zijn kaken stijf op elkaar

Dat het bedrijf zich gaat vestigen op het bedrijventerrein Hanzepoort in Oldenzaal, dat mocht iedereen weten. Op het vroegere Cannondale-pand kondigden spandoeken de komst van Oranje Furniture Care aan. Nu de sloop is begonnen, wil Izaäk Veerman niet kwijt wat zijn plannen op die locatie zijn.

De vastgoedeigenaar uit Apeldoorn is algemeen directeur van Oranje Furniture Care, dat vestigingen heeft in Apeldoorn en Oldenzaal. Het bedrijf bestaat al ruim 80 jaar en heeft zich gespecialiseerd in het maken van hoogwaardige verzorgings- en reparatieproducten voor de meubelbranche. Ruim anderhalf jaar meldde het bedrijf al op zoek te zijn naar een nieuw onderkomen in Oldenzaal. Het pand aan de Lübeckstraat was te klein om de groei bij te kunnen benen. Om alle goederen te kunnen opslaan ,werd al externe magazijnruimte gehuurd.

Oude Cannondale-pand

Die extra vierkante meters werden gevonden op het bedrijventerrein Hanzepoort, waar het voormalige pand van Cannondale werd aangekocht. Zoals deze krant eerder meldde, verhuisde de Amerikaanse fietsenfabrikant in de zomer van 2021 naar het XL Businesspark in Almelo. Nadat het pand aan de rijksweg A1 leeg had gestaan, hing de nieuwe eigenaar spandoeken aan de voorgevel om duidelijk te maken dat Oranje Furniture Care daar een vestiging zou krijgen.

'Niet terug aan de natuur’

De medewerkers van Kamphuis Sloopwerken zijn volop bezig met de ontmanteling van het pand. OFC-directeur Veerman bevestigt dat er gesloopt wordt en dat hij er nieuwbouw wil realiseren. Maar over zijn precieze plannen op deze plek hult hij zich in stilzwijgen. „Wat ik daar ga doen", vertelt Veerman, „daar ga ik me eerst over bezinnen.” Eén ding wil hij al wel verklappen. „Ik ga het niet teruggeven aan de natuur.”