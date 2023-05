Wat doen die militaire vliegtuigen boven Twente? Vliegveld Twente weer even decor van oefening

Eikenpro­ces­sie­vlin­der paart in het donker, straatlan­taarns blijven in Enschede gewoon aan

Enschede laat in het najaar de straatlantaarns in de buurt van eiken gewoon aan. De Partij voor de Dieren had gevraagd om ze ‘s nachts uit te doen zodat de eikenprocessievlinder niet door het licht wordt aangetrokken en eitjes legt.