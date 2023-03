Wat hebben de Twentse stedelingen eigenlijk aan hun keuze voor BBB?

Waar kozen boeren en burgers eigenlijk voor, woensdag? Het is duidelijk dat voor boeren in het stemhokje slechts één thema telde: het stikstofbeleid. Maar voor de burger? In de Twentse steden Almelo, Hengelo en Enschede merken inwoners aan den lijve nauwelijks iets van de stikstofmaatregelen. Terwijl daar BBB óók grootste werd. Veruit zelfs.

In Almelo kreeg BBB meer dan twee zoveel stemmen als de nummer twee, de VVD. In Enschede bijna twee keer zoveel stemmen als GroenLinks, die daar tweede werd. Hetzelfde beeld in Hengelo, waar BBB meer dan twee keer zoveel stemmen kreeg als de nummer twee, eveneens GroenLinks. De voor de hand liggende analyse is dat in de steden sprake is van de formule sympathie (voor de boeren) plus ongenoegen (over het landsbestuur) = verkiezingswinst.

Wollige woorden over de stad

Maar wat krijgen de burgers – zijn boeren geen burgers trouwens? – erbij, voor hun steun aan de boeren? Dat is vooralsnog onduidelijk. Het provinciale verkiezingsprogramma van BBB zegt veel, héél veel zelfs, over het platteland en erg weinig over hoe het in de steden verder moet. Waar BBB in haar programma grossiert in concrete beloftes aan boeren, moeten de inwoners van de steden en grote kernen het vooral doen met wollige woorden zoals ‘de provincie moet een ideaal klimaat creëren voor innovatieve startup en spin-off bedrijven in Overijssel’.

BBB en windmolens

Vandaar de vraag van VVD’er Hoogland, maar ook andere partijen, waar BBB voor staat als het níet over stikstof gaat. Bijvoorbeeld ten aanzien van windturbines. Er staat niets over in het provinciale programma. Landelijk is BBB overigens niet tegen windmolens. Sterker: BBB wil er feitelijk meer op land en minder op zee. Niet echt een campagnepunt dat duidelijk naar voren kwam de afgelopen weken.

Geen woord over theaters

BBB wijdt in haar provinciale programma vele woorden aan cultuur, maar dan gaat het vooral over plattelandscultuur, paasvuren en folklore. Geen woord over theaters, architectuur en musea. Spannend wordt het ook over de vraag waar BBB vindt dat het provinciale geld straks naar toe moet gaan. Dat wordt de échte proof of the pudding. Overijssel geeft meer dan een half miljard uit in 2023. Waar legt BBB de accenten? En kunnen ze het intern eens worden over standpunten waarover ze nog geen stelling hebben genomen?

Los daarvan doemt de vraag op hoe de plannen van BBB zich verhouden tot bestaande wet- en regelgeving. Daarover is door diverse juristen al gezegd dat diverse maatregelen die BBB wil, zoals het afwaarderen van natuurgebieden, helemaal niet kunnen.

Spannende jaren

Schrijver en essayist Bas Heijne schreef daarover vrijdag in NRC: „Er zal een moment komen dat ook Van der Plas die grote wereld niet langer kan wegwuiven. Dat wordt het moment waarop zal blijken hoe houdbaar zij is.” Hetzelfde geldt voor BBB in Overijssel en Carla Evers, de provinciale equivalent van Van der Plas. Het worden, politiek gezien, spannende jaren.