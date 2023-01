Waterzuivering doet het duurzaam: ‘Brug’ uit Vriezenveen krijgt tweede leven in Ootmarsum

Nederland gaat ten onder aan de doorgescho­ten management­cul­tuur in de zorg

Nederland gaat niet ten onder aan de woningcrisis. Ook niet aan de personeelscrisis. Nederland gaat ten onder aan de doorgeschoten, dure managementcultuur in de zorg. Aan het zinloze overschot aldaar aan niet-medische hoogopgeleiden. Aan mensen die heus wel seniorenbipsen in verpleeghuizen zouden kunnen wassen, maar daar geen zin in hebben.

15 januari