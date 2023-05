Weer meer voorstellingen voor De Reggehof in Goor en Het Parochiehuis in Delden: ‘Naweeën corona definitief voorbij’

Nu de coronapandemie ver achter ons lijkt te liggen en theater De Reggehof na een financieel uitdagende tijd weer toekomstperspectief heeft wil theaterprogrammeur Bart Schurink volle kracht vooruit. „Ja, we hebben in tijden van bezuinigingen, maar vooral ook vanwege de coronapandemie voorzichtig moeten programmeren. Gaten in de programmering werden opgevuld met films - we hebben immers een volwaardige bioscoopzaal. Dat kan worden uitgelegd als een veredelde bioscoop, maar het was op dat moment niet anders. We kunnen weer groeien. We blijven overigens films vertonen als er geen theatervoorstelling is.”