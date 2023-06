Weer tbs voor Wilfred F. die jonge vrouw (19) van fiets trok en aanrandde in donker buitengebied Tubbergen

Twee slachtof­fers, 23 jaar verschil: het verhaal achter een bijzondere Twentse aanran­dings­zaak

Ze vonden haar lipgloss in het weiland. Op haar gezicht zat bloed. Een nachtelijke fietstocht na een carnavalsfeest in Tubbergen veranderde in februari 2022 voor de 19-jarige vrouw uit Agelo in een bijna-doodervaring, toen ze in het pikkedonker van haar fiets werd getrokken en aangerand. Door een man die dit 23 jaar geleden al eens had gedaan. „Ze proberen me een hak te zetten.”