Weerseloër Guus Tijdhof voor zestien weken in de Dinkellandse raad: ‘Zo kan ik mooi ervaren of het iets is voor mij’

Vandalen slaan toe bij FC Berghuizen en ‘shoppen’ afdeknet voor aanhanger uit een van de doelen: ‘Heel vervelend’

Bij FC Berghuizen keken ze woensdagavond raar op, toen ze met een afwerkronde op doel wilden beginnen. Vandalen bleken een bezoekje te hebben gebracht aan Sportpark ‘t Venterinck in Oldenzaal: in één van de doelen was een groot gedeelte van het net weggeknipt.