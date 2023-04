Weg met Calimerogedrag, focus op veerkracht van Twente

Foto's Paasparty Bentelo stijf uitver­kocht: ‘Het was super’

De kaartverkoop ging als een tierelier. De Paasparty in Bentelo was vorige week woensdag al stijf uitverkocht. En dat betekent dat in een mum van tijd 6.500 kaarten over de toonbank zijn gevlogen. De belangstelling was echter nog vele malen groter. Via TicketSwap, de online marktplaats voor tickets, probeerden mensen in aanloop naar de Paasparty alsnog een kaartje te bemachtigen.