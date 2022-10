Welbions bouwt aan energiezuinige woningen in centrum Hengelo

Bizarre mensenhan­del­zaak: bejaard echtpaar als poppen door regio gesleept

Bijna veertig verschillende hotelkamers en bungalows, geen geld om van te leven. Vier en een half jaar leidden Joop (79) en Joke (78) een zwervend bestaan, grotendeels in Twente, uit angst voor criminelen die helemaal niet bestonden. In werkelijkheid werden ze mentaal gegijzeld en afgeperst, door een man van wie ze dachten dat het een vriend was. „Ze zijn door een hel gegaan.”

14 oktober